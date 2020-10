Star Wars: Squadrons, le simulateur de piou piou dans l’espace, sort demain. Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu de clé donc nous ne pouvons pas vous dire ce qu’on en pense… Il faudra donc se contenter de l’avis des grands journalistes privilégiés en attendant que nous récupérions une clé. Voici donc venue l’heure de la revue de presse.

Pour nos compatriotes de JeuxVideo.com, Star Wars Squadrons est un très bon titre (16/20), certes arcade mais dissimulant “un système de jeu bien plus sophistiqué qu’il n’y paraît”. Le testeur loue la qualité du mode Histoire et la réalisation technique, mais regrette que le multijoueur soit assez limité. Gameblog titre “un jeu Star Wars très Motivant”, ce qui est très drôle car faisant référence au nom du développeur, Motive. S’ils considèrent le jeu réussi, ils trouvent tout de même qu’il manque d’envergure et lui reproche de ne pas avoir de “crash par percussion”. Allez savoir ! En tout cas, le jeu écope d’un 7/10. Pour JeuxActu, la campagne solo a le mérite d’exister mais est largement perfectible, tandis que le multijoueur est de bonne qualité malgré un manque de contenu. Le jeu n’en reste pas moins une excellente surprise et récolte un 17/20.

De l’autre côté de l’Atlantique, Game Informer conclue son test par “le mode multijoueur procure d’énormes frissons, tandis que le mode solo lutte pour atteindre la cible” et note le titre 8,25/10 – un système de notation quand même très précis. IGN n’a testé que le mode Histoire de Squadrons et le considère excellent : pour eux, il réussit à tenir un “équilibre entre des contrôles arcade accessibles et la nuance supplémentaire issue de systèmes de simulation” tout en “racontant une histoire de Star Wars divertissante”. PCGamesN attribue au jeu un 9/10 enthousiasmé et explique qu’il s’agit d’une “superbe simulation de chasseur spatial, techniquement exigeante, qui donne une nouvelle tournure dynamique aux dogfights dans l’espace, sans les habituelles dépenses monétaires qui accompagnent aujourd’hui les GAAS.”.

Bref, pour résumer l’avis des grands journalistes internationaux, si certains le considèrent comme juste sympa et d’autres comme véritablement excellent, tout le monde semble s’accorder sur la réussite du gameplay et des visuels de ce Star Wars: Squadrons. Son manque d’ambition et de contenu semblent être les seuls véritables points noirs sur le visage du dernier né d’EA.

Rappelons que Star Wars: Squadrons sera disponible demain sur Steam et consoles pour la somme de 39,99€.