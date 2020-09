Après un long mois de teasing, la conférence Nvidia qui dévoilera leur nouvelle génération de cartes graphiques, se déroule ce soir à 18h00. Cette nouvelle cuvée, intitulée Ampere, devrait se composer, entre autres, d’une RTX 3080 et 3090 dont les images circulent depuis plusieurs jours. Vous pouvez d’ailleurs voir ci-dessous à quoi elles devraient ressembler chez Zotac, Gainward ou encore Asus, qui ont bien du mal à fermer le robinet. Côté spécification, aucune surprise, on les connaît depuis plusieurs jours. Vous pouvez faire un tour chez nos confrères de Videocardz.com. La seule inconnue : le prix et les performances. Les rumeurs sont diverses : on parle de 1200-1400$ pour la RTX 3090 (deux fois plus puissante qu’une 2080 Ti) et de 800-900€ pour la RTX 3080. De toute manière, Nvidia est comme d’habitude capable de changer le prix de référence à la dernière minute.