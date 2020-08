Rainbow Six: Siege dévoile la nouvelle Opération Shadow Legacy avec Sam Fisher

La semaine dernière, Ubisoft a annoncé l’arrivée de Sam Fisher en tant que nouveau personnage jouable dans la prochaine Opération de Rainbow Six Siege. Aujourd’hui, les développeurs présentent cette grosse mise à jour à travers une vidéo :

L’Opération Shadow Legacy accueillera donc Sam Fisher, alias Zero, un attaquant à la vitesse et l’armure moyenne. Il sera équipé soit du fusil d’assaut SC3000K soit d’une mitraillette MP7. Son gadget est l’Argus Launcher, un fusil lançant des caméras pouvant s’accrocher à presque toutes les surfaces solides et capables de tirer des lasers détruisant les utilitaires ennemis.

La mise à jour apportera également le système de Ping 2.0. Celui-ci permet aux joueurs de marquer de façon dynamique et contextuelle une grande variété d’objets, offrant plus de possibilité de communication dans le feu de l’action. Les développeurs ont aussi retravaillé les optiques. Désormais, vous pourrez choisir votre viseur parmi une sélection plus étendue et personnaliser certains éléments, comme la couleur ou l’opacité de votre réticule. À vous la joie d’utiliser un viseur dégueulasse !

Des changements ont été aussi apportés en matière de gameplay : maintenant, les défenseurs auront une réserve de 10 renforcements de murs partagés entre les joueurs, et ce, peu importe leur nombre lorsque le match commence. Les attaquants auront, quant à eux, accès à une nouvelle charge pouvant créer des brèches. Le fonctionnement des grenades EMP de Thatcher a aussi été révisé : elles ne détruisent plus les gadgets adverses mais les désactivent temporairement.

Un système de replay va être mis en place par l’Opération Shadow Legacy. Vous pourrez alors regarder vos 12 derniers matchs pour vous assurer que vos adversaires étaient bien en train de tricher lorsqu’ils vous ont mis la misère. En passant, la fonction de map ban sera désormais disponible en mode classé et non-classé. Enfin, la carte Chalet a été retravaillée pour être plus équilibrée.

L’Opération Shadow Legacy devrait être disponible dès aujourd’hui sur les serveurs de test et arriver quelques semaines plus tard sur les serveurs classiques.