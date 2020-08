343 industries vient d’annoncer que les tests pour Halo 3: ODST ont débuté. Si vous êtes inscrit, vous avez peut-être reçu une invitation. Vous pouvez le vérifier à cette adresse. Si ce n’est pas le cas, vous savez, ce n’est pas bien grave. Demain est un autre jour ! Pour rappel, cette première phase devrait se concentrer sur le mode Firefight, avec les missions de la campagne pour jouer seul ou en coopération.

Prepare to drop. Halo 3: ODST Flighting kicks off now for both PC and Xbox One! Check https://t.co/SPefehh2zu to see if you've been invited and for instructions. For info on the flight, current known issues, ticket submissions, and more, head over to https://t.co/RNoYlRa8Gy! pic.twitter.com/dKkPLYpgip

