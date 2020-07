Une refonte pour la carte Sanhok de PUBG

Ces derniers jours, de courts teasers sont apparus sur le twitter officiel du jeu Playerunknow’s Battlegrounds. Montrant chacun une petite nouveauté comme une grenade leurre ou encore un véhicule inédit, mais surtout une refonte de la carte Sanhok. Puis un dernier teaser est sorti aujourd’hui, visible ci-dessous, regroupant les anciens et annonçant la saison 8 ainsi que deux dates : le 22 juillet sur PC, le 30 juillet sur consoles (HA HA).

Mais c’est tout, le mystère reste entier. On se demande quelles seront les autres nouveautés accompagnant cette mise à jour. En attendant, PUBG est l’un des trois jeux les plus joués sur Steam, mais aussi le cinquième jeu le plus vendu de tous les temps d’après IGN en atteignant les 50 millions de copies vendues. Devant lui se trouve Wii Sports (sérieusement ?!), GTAV, Minecraft et en première place… Tetris.