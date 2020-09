Selon nos confrères de PCGamesN, et quelques influenceurs, PUBG recevrait une nouvelle carte pour la prochaine saison. Apparemment, les développeurs ont envoyé des caisses mystérieuses à quelques personnalités, ne me demandez pas pourquoi, pour teaser la prochaine carte. Elle s’appellerait Paramo et serait située en Amérique du Sud. Autre information : un développeur du PUBG a posté une photo d’hélicoptère. La saison 9 de PUBG, qui devrait normalement débuter en octobre, apporterait donc une nouvelle carte et des hélicoptères.

#PUBG sent me a piece of this artifact from “Paramo”— the next Battleground?

There are 9 other missing pieces… pic.twitter.com/7vg7pZvoSp

— PlayerIGN (@PlayerIGN) September 24, 2020