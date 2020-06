MechWarrior 5 vient de publier une vidéo de présentation du prochain DLC, Heroes of the Inner. L’occasion surtout de présenter ses nouveaux Mechs, au nombre de sept : Corsair, Champion, Dervish, Charger, Hatamoto-Chi, Vulcan, et Marauder II. Mais aussi quelques nouveaux biomes. Alors si vous avez toujours rêver de vous foutre sur la gueule sur la lune avec des explosions de partout. Le DLC devrait vous faire plaisir. Notez qu’il apportera aussi un nouveau mode carrière, de nouvelles quêtes, ainsi que son lot d’armes, d’équipements et cosmétiques. Pour l’instant, Heroes of the Inner ne possède pas de date de sortie. C’est l’occasion de vous renvoyer vers notre test, plutôt positif. MechWarrior 5 est toujours disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store.