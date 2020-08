Alors que la prochaine extension de Destiny 2, Beyond Light, doit sortir le 10 novembre prochain. Bungie vient de publier un nouveau trailer de gameplay pour présenter la Stase. C’est quoi la Stase ? C’est un nouveau type de pouvoir qui fait son apparition. Vous pouvez découvrir les effets dans la vidéo ci-dessous, ainsi que les sous-classes associés. En gros, ça ressemble plus ou moins à des pouvoirs pour ralentir/bloquer les joueurs. De quoi donner envie à nos Gardiens et Gardiennes de claquer 39,99€ pour l’extension, et continuer à jouer au fond de leur canapé à un des pires FPS qui existe.