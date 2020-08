Disponible depuis janvier 2019, Genesis Alpha One est une sorte de rogue-lite dans l’espace avec une petite dose de gestion. Le jeu n’avait pas marqué les esprits de la rédaction car assez médiocre et ennuyeux. En tout cas, si c’est votre came, le jeu vient de recevoir une mise à jour intitulée Ship Assault. Comme son nom l’indique, elle apporte la possibilité d’explorer/aborder des vaisseaux ennemis. Vous pouvez découvrir son contenu sur la vidéo ci-dessous. Genesis Alpha One est disponible sur Steam.