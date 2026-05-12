Jeudi 14 mai à 20 heures, nous enregistrerons le 85ᵉ numéro de NoScope sur notre chaîne Twitch. Comme à notre habitude, nous reviendrons sur l’actualité des FPS de ces dernières semaines, et notamment sur l’annonce de Metro 2039, les retours sur l’alpha fermée d’Hell Let Loose: Vietnam ou encore du plantage de la sortie en accès anticipé de ’83.

Après un petit quiz qui vous permettra de gagner un jeu chez notre partenaire Gamesplanet, on parlera de ceux qu’on a testés récemment, et il y en a un paquet : Mouse: P.I. For Hire, Tides of Tomorrow, Far Far West, FLAW et Better Than Dead. Et c’est sans compter ceux auxquels on a joué à l’occasion de mises à jour…

Alors, attrapez une merguez, et rejoignez-nous sur Twitch jeudi 14 mai à 20 heures.

Si vous n’êtes pas disponibles, pas de souci : l’émission sera disponible en VOD sur notre chaîne YouTube. Et si vous préférez éviter de voir nos tronches, vous pourrez nous retrouver en audio sur Spotify, Deezer, Anchor.fm, Pocket Casts, Podchaser ou PlayerFM.