Mordhau vient de publier une nouvelle mise à jour, qui ajoute (enfin) le ranked en 3vs3, avec 2 nouvelles cartes dédiées pour l’occasion : Arena et Truce. En plus, 60 nouveaux cosmétiques, une nouvelle arme et 6 nouvelles perks viennent s’ajouter. Le mode battle royale, totalement déserté, disparaît pour être remplacé par une nouvelle playlist, Brawl. C’est un mélange de DM/TDM et Skirmish à 16 joueurs. Toutes ces nouveautés sont visibles sur la vidéo ci-dessous, ou directement sur la page du changelog.

Mordhau est disponible sur Steam, et vous pouvez retrouver notre test par ici.