Serious Sam 4 dévoile son système Légion dans une courte vidéo

Le compte Twitter officiel de Serious Sam 4 a publié une courte vidéo de 14 secondes dévoilant le système Légion. Ce dernier est l’une des grosses nouveautés de cet opus et devrait permettre d’afficher des “centaines de milliers” d’ennemis à l’écran d’après les développeurs. La qualité de la vidéo sur Twitter est vraiment dégueulasse mais de gentils utilisateurs ont uploadé une version plus regardable sur Youtube :

En plus d’avoir l’air d’être un sacré défouloir, on peut dire ça a quand même plus de gueule que ce qu’on a vu du jeu jusqu’à présent.

Rappelons que Serious Sam 4 sortira le 24 septembre sur Steam (et Stadia, haha) pour 40€.