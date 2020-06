Depuis quelques jours, la presse se faisait écho d’une possible annonce concernant Perfect Dark. La raison ? Un compte Twitter au nom de Perfect Dark. Il en faut peu pour exciter les rédactions. Finalement, c’est n’importe quoi. Dans un premier temps, Aaron Greeberg, responsable marketing chez Xbox, a expliqué que cela était une pratique courante et que ce n’était pas synonyme d’une annonce. Puis, dans un second temps, le compte Twitter n’est finalement même pas tenu par Microsoft. Même le gars d’Xbox était à côté de la plaque. Pour rappel, déjà en 2019, la presse rapportait des rumeurs d’un reboot de la franchise… en TPS. Bref : circulez, y’a rien à voir.

Si annonce il faut attendre, sachez que la prochaine conférence Xbox aura lieu en juillet.

I created this account after hearing about the @fable one and noticed perfect dark didn’t have one. Shortly after I received a follow request from Ken Lobb to which I accepted, I doubt if they didn’t have something in the works he wouldn’t have sent a follow (1/2)

— Joanna Dark (@PerfectDarkGame) June 28, 2020