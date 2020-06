Le très sympathique mod pour Rising Storm 2, Talvisota – Winter War vient de recevoir sa mise à jour 1.2. Au programme : des armes et quelques bugs en moins. Ce dimanche sans actualité est l’occasion parfaite de vous rappeler son existence. Talvisota – Winter War explore la Finlande dans les années 39-40, lors de la Guerre d’Hiver qui opposa le pays nordique à l’Union soviétique. NoFrag avait même réalisé un test à sa sortie. C’est gratuit, c’est sympathique et ça occupe quelques soirées. En plus, vous pouvez même faire du ski !

“Si vous possédez Rising Storm 2: Vietnam, Talvisota – Winter War est entièrement gratuit. Je ne vois aucune raison de vous déconseiller d’y jouer quelques heures. Même s’il est techniquement imparfait, il se repose sur le gameplay exigeant de RS2. Et claquer quelques têtes dans une forêt finlandaise après avoir chaussé vos skis devrait vous tenir en haleine quelques heures.”

Si vous ne possédez pas Rising Storm 2, il coûte 5€ en ce moment.