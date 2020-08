Medal of Honor: Above and Beyond présente son histoire

Le nouveau Medal of Honor: Above and Beyond, sortant exclusivement sur les casques VR Oculus, a dévoilé un nouveau trailer présentant l’histoire du jeu à l’occasion de la Gamescom 2020. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous :

On n’en apprend pas beaucoup plus que ce que l’on savait déjà mais on découvre, entre deux scènes d’action explosives, le superbe accent frenchie de la chef de la Résistance. Medal of Honor: Above and Beyond sortira en fin d’année exclusivement sur Oculus Quest et Rift S.