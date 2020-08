Le jeu de destruction Teardown se dévoile dans une bande-annonce

Teardown, l’étrange jeu de cambriolage et de destruction en voxel, a été présenté ce soir lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom. Vous pouvez découvrir sa bande-annonce de gameplay ci-dessous :

Le principe est de ramasser un item et de s’enfuir de la carte le plus vite possible en ayant préalablement semé la destruction dans le décor. Rappelons que, même si le titre vous permettra d’utiliser de nombreuses armes, il n’y aura aucun adversaire à abattre. Teardown devrait sortir en accès anticipé en fin 2020 et vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhait sur Steam.