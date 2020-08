Rainbow Six: Siege vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain événement temporaire. Intitulé Mute Protocol, il se déroulera du 4 au 17 août sur une version modifiée de la carte Tour. Si les parties se dérouleront toujours en 5 vs 5, il sera possible de se téléporter un utilisant les drones pour les attaquants ou les cameras blindées pour les défenseurs. Un mode de jeu plutôt original donc, contrairement aux anciens événements. L’ensemble des opérateurs seront jouables à l’exception de Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz et Caveira. Comme habitude, c’est aussi l’occasion pour Ubisoft des vendre des skins exclusifs et de rentabiliser toujours un peu plus leur vache a lait.