Un patch qui devrait enfin corriger de gros soucis d’optimisations vient tout juste de sortir pour Hell Let Loose. Depuis l’arrivée de la dernière grosse mise à jour de Hell Let Loose il y a deux semaines, nombre de joueurs se plaignaient d’une baisse significative des performances en jeu. Crashes, chutes du nombre d’image/s sans raison, etc. Le patch note accompagnant le correctif du jour détaille les améliorations apportées par les développeurs. Tout n’est pas encore parfait, mais d’après ce qu’on peut y lire vous devriez déjà gagner environ 5 FPS. Mouais, ça fait toujours un jeu qui tournera à moins de 60 FPS sur la plupart des configs. Mais gageons que le jeu, toujours en accès anticipé, continuera de recevoir des améliorations de ce côté là dans les mois à venir. En revanche, vous devriez déjà ne plus subir de crashes ni de chutes de FPS intempestives. Si malgré tout, vous subissez toujours des problèmes de performance, l’article liste aussi d’autres solutions proposées par la communauté.

D’autres problèmes ont été corrigé, comme des soucis d’affichage de texture (LOD), des animations buggées, etc. Des ajustements de gameplay sont également au programme. Par exemple, les garnisons ennemis placées en territoire ennemi peuvent maintenant être détruites et ce en 30 secondes.

Par ailleurs, l’article est l’occasion pour les développeurs de préciser en partie ce sur quoi ils continuent de travailler : trois nouvelles cartes, une refonte des rôles d’ingénieur et du support, la pénétration des balles, véhicules de transport, la liste est encore longue.

Enfin, les développeur dévoilent une image d’un prochain ajout. D’après les déductions des commentaires de l’article sur Steam, il s’agirait d’une German Satchel Charge.