C’est dans un article publié sur le site officiel de la licence Halo en juillet que certaines features pour Halo: The Masterchief Collection ont été annoncées comme prévues pour cette année. Parmi celles-ci, l’arrivée du crossplay entre les joueurs PC et les personnes sur Xbox. Comme moi, vous seriez tentés de vous dire que ça pourrait être drôle de foutre en l’air du consoleux obligés de jouer au pad. Mais ces derniers pourront en fait se battre à armes égales contre nous, car le support clavier/souris sera possible sur Xbox. Et pour bien faire les choses, le matchmaking permettra une séparation des gens préférant la manette de ceux choisissant nos glorieux périphériques. On ne mélange pas les serviettes et les torchons comme on dit. Et puis ça évitera aux joueurs ayant du skill de se faire rouler dessus par des gamins profitant d’une aide à la visée.

En plus de cela, il sera possible de rejoindre des serveurs custom, d’ajuster le nombre de FPS ou encore de choisir sa région de serveurs. De plus, chacun des différents jeux aura ses propres options graphiques et audio ainsi qu’une double attribution des touches. Je vous laisse découvrir l’article complet qui détaille toutes les features prochainement disponibles ainsi que du blabla concernant différents aspects des jeux. Pour rappel, Halo 3: ODST, dont les tests devraient débuter ce mois-ci, sera le prochain jeu à rejoindre la Master Chief Collection.