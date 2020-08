Comme chaque année, les Overwatch Summer Games sont de retour. Ils se dérouleront du 4 au 25 août. Ce sera synonyme de skins, et probablement du Lucioball. Vous savez, Rocket League mais avec Lucio. Voilà… le programme n’est pas encore totalement détaillé, mais ils débutent dès aujourd’hui. Et vous avez un magnifique skin élite comme présentation :

Long time no sea.

Dive in as Lifeguard Pharah (Legendary)! 🏊‍♀‍

Start your training for Overwatch Summer Games, arriving on August 4 ⚽ pic.twitter.com/nzQA5hd625

— Overwatch (@PlayOverwatch) August 3, 2020