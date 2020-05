Valve vient de mettre à disposition les outils nécessaires pour le modding sur Source 2, et bien évidemment Half-Life: Alyx. Le Workshop est donc disponible, et on y retrouve déjà des trucs totalement inutiles réalisés en quelques heures. Côté outils, vous avez donc accès à Hammer version Source 2, ou encore Source Filmmaker. Une documentation complète est d’ailleurs visible à cette adresse. Voilà, il faudra patienter tout de même un petit peu pour espérer trouver des choses intéressantes.