Pendant son événement, Facebook Connect, Oculus a annoncé qu’ils développaient, en partenariat avec Ubisoft, un nouvel opus de Splinter Cell en réalité virtuelle. Et aussi, d’Assassin’s Creed, mais on s’en branle un peu chez NoFrag. Pas plus d’informations pour le moment en dehors de cette annonce. Il faudra patienter un peu plus.