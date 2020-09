Annoncé en 2019, Sniper Elite VR se dévoile aujourd’hui dans un nouveau trailer de gameplay pour annoncer, au passage, son arrivée sur Oculus en plus de Steam et du PSVR. Comme les précédents opus, il s’oriente infiltration (ou pas vu la gueule de la vidéo) avec des tirs à longue distance, marque de fabrique de la franchise. Il n’a toujours pas de date en dehors d’un vague “2020”. Il promet une campagne avec 18 missions, un système de libre locomotion et toujours la fameuse X-ray killcam.