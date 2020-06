Il y a quelques mois, nous vous parlions de Deadside, un survival générique mais avec du potentiel comme le désignait l’ami Fcp. Disponible en accès anticipé, le jeu était encore bien pauvre lors de sa sortie. Mais les développeurs sont actifs et offrent du nouveau contenu petit à petit. Dans la mise à jour 0.1.7 sortie aujourd’hui, plusieurs lunettes de visée différentes sont ajoutées, chose très attendue par les joueurs. En plus, de nouvelles armes visible ci-dessous : trois fusils d’assaut, un pistolet, un lance-grenades et une mitraillette.

Pour les bases, il est désormais possible d’installer des portes et des coffres possédant une serrure à code. Les portes et coffres basiques étant maintenant ouvrables par n’importe quel joueur. Toutes les bases sur l’ensemble des serveurs ont été supprimées, cela afin d’éviter qu’on vous vide vos coffres. Dans tous les cas, vous avez perdu tout l’équipement que vous aviez stocké. Mais pour vous réconforter, sachez qu’il est désormais possible d’installer un feu de camp, n’importe où. Cela suffira à sécher vos larmes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant pas sans une bonne, des serveurs bloqués en vue à la première uniquement ont été mis en place.

Avec cela s’ajoute diverses nouvelles options de gestion de serveur, des corrections de bugs ou encore des améliorations de l’ambiance sonore. Tous les détails sont à lire sur le patch note complet mis à disposition sur Steam.