Roots of Insanity est un Survival Horror mélangeant vues à la première et à la troisième personne sorti en 2017. Ses développeurs ont annoncé hier l’arrivée d’une version “Remake” fin octobre, sans plus de détails. S’agit-il d’une véritable refonte du jeu ou d’un simple lissage de textures ? Aucune idée.

Pour information, Roots of Insanity met en scène le Dr Riley McClein tentant de faire la lumière sur des événements mystérieux se déroulant dans un hôpital pour le moins décrépit. Sous ses apparences de simili-Outlast, le jeu a tout de même l’originalité de proposer un système de combat et… c’est à peu près tout. Au moins ce n’est pas un walking sim, c’est déjà ça.

Vous pouvez retrouver le trailer de la version Remake ci-dessous :

Roots of Insanity Remake sera publiée sous la forme d’une mise à jour de l’original le 26 octobre. Le jeu de base est trouvable sur Steam à 5,69€, soit le prix d’un kebab-frites avec supplément fromage.