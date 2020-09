Pour fêter Halloween comme il se doit, les développeurs de Tripwire Interactive annoncent via un article sur le site PlayStation, que la prochaine mise à jour pour Killing Floor 2 arrivera le 29 septembre. Nommée Infernal Insurrection, elle sera gratuite et proposera une nouvelle map, Hellmark Station. Ce ne sera bien sûr pas la seule nouveauté, la mise à jour étant déjà disponible en bêta depuis début septembre, les détails complets de son contenu sont accessibles sur Steam. Entre nouveau boss, nouvelles armes, différentes optimisations et quelques corrections de bugs, la saison d’automne va être une fois encore sanglante sur Killing Floor 2.