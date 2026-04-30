Le FPS rogue-lite déjanté Far Far West démarre au galop pour son accès anticipé

Comme prévu, le FPS coopératif Far Far West a débarqué en accès anticipé le 28 avril. On l’avait découvert il y a moins d’un an, et la direction artistique ne nous avait pas impressionnés outre mesure. On avait pu mettre les mains sur la démo, qui nous avait révélé un titre plutôt bien fini, mais manquant un peu d’âme malgré une proposition très déjantée. Il faut croire qu’on a des goûts de merde, car en quelques heures, ce sont plus de 15 000 joueurs qui se sont retrouvés à cavaler dans les contrées remplies de squelettes et autres robots chasseurs de primes. Et la courbe ne s’est pas arrêtée là, puisqu’au moment où l’on écrit cette news, elle dépasse déjà les 28 000 ! Un succès énorme pour le petit studio lyonnais Evil Raptor, qui peut, d’autre part, se vanter d’avoir 97 % d’avis positifs sur plus de 6 700 reviews.

En début de semaine, l’éditeur nous a envoyé des clefs afin qu’on puisse, nous aussi, se faire une idée. Sur les deux heures et demie passées dans les trois différents biomes proposés, on a fait une petite dizaine de missions. Si la finition est exemplaire – la direction artistique est réussie, la musique est toujours atroce, mais dans le ton, il n’y a pas de bug –, on a trouvé le gunfeel vraiment plat, pour ne pas dire décevant. Certes, on a joué avec des armes de bas niveau, et ce n’est donc pas forcément représentatif du jeu au global, mais ça manque de feedback visuel et sonore. En revanche, la partie rogue-lite fonctionne très bien en mission, tout comme la méta-progression, qui permet d’améliorer définitivement son chasseur de prime. Il existe plusieurs capacités complètement débiles, mais franchement amusantes, qu’on s’est évidemment empressés de débloquer. Comme souvent dans ce genre de jeu, c’est l’objectif à long terme qui donne envie de continuer, même si on nous demande globalement de grinder pour monter notre personnage. Après une soirée sur le titre, on se demande tout de même si la lassitude ne va pas pointer le bout de son nez dès la session suivante. On essayera de le déterminer dans les prochains jours (sans doute sur notre chaîne Twitch).

En attendant, si vous avez envie de tenter l’aventure, l’accès anticipé de Far Far West est actuellement en promo à –10 % pour la semaine de sa sortie sur Steam, soit 18 € jusqu’au 5 mai.