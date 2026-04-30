Découvert l’année dernière, HMUR se présente comme un fast-FPS avec un direction artistique peu aguicheuse et un gameplay s’inspirant des jeux tels que Hotline Miami, Atomic Heart et Dusk. Dans le courant du mois d’avril, à l’occasion du Second Wind Showcase, le studio FoxusSexus en a profité pour dévoiler de nouveaux extraits de gameplay et annoncer l’arrivée d’une démo pour septembre prochain. On y voit de nouveaux environnements peu inspirés mais qui jouent sur la verticalité pour casser la monotonie des couloirs et un gunplay nerveux contre des ennemis particulièrement débiles qui foncent tête baissée sous les balles du personnage. Pour la démo, un billet de blog Steam publié en février dernier récapitule les nouveautés et correctifs qui seront apportés, si vous voulez en apprendre davantage. Loin d’être terminé, le jeu n’a pas de fenêtre de sortie annoncée.

Si vous êtes intéressés par HMUR, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits Steam afin d’être informés des prochaines news du studio.