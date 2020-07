Les petits malins qui profitent des prix bas de jeux Steam dans certains pays vont dorénavant avoir un peu plus de mal pour acheter leur jeu et faire des économies. Depuis hier, il est dorénavant obligatoire d’utiliser un moyen de paiement du pays où vous achetez le jeu. Un coup dur pour les plates-formes comme G2A. On en parlait à l’époque, avec des bots qui achètent massivement des clés dans des pays à bas prix pour les revendre ensuite. Par exemple, le prix de Microsoft Flight Simulator varie de 24 à 70€.