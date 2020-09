Blazing Sails, le clone de Sea of Thieves arrive finalement aujourd’hui en accès anticipé

Nous vous en parlions déjà lors de son annonce en octobre 2019, Blazing Sails sort finalement aujourd’hui en accès anticipé sur Steam. Au premier abord copie éhontée de Sea of Thieves, Blazing Sails transpose le titre original dans le monde extraordinaire des Battles Royales. Même si Sea of Thieves possède en réalité lui aussi une variante du Battle Royale. Que reste-t’il à Blaizing Sails ? La faculté pour les joueurs de réapparaître tant que leur bateau n’a pas été coulé et une dizaine d’armes différentes, dont une arbalète. Ou encore la possibilité d’éliminer une équipe adverse en débouchant simplement le bouchon de leur navire.

Les développeurs prévoient de rester en accès anticipé pendant encore six ou neuf mois. De nouveaux bateaux, des îles, des armes, des modèles féminins, etc. devraient d’ici là faire leur apparition. Blazing Sails sera disponible dans le courant de l’après midi contre environ 25€ sur Steam.