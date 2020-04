NoFrag a eu la possibilité d’enregistrer du gameplay pour Ready or Not, le FPS sauce Swat 4, qui doit toujours sortir cette année en bêta/accès anticipé courant juin. Vous pouvez donc découvrir, en exclusivité, 25 minutes sur la version alpha du mode PvP. Ici, c’est un simple King of the Hill très classique. Nous devrions vous partager une vidéo du mode coop dans les jours à venir. Je suis tenu de vous rappeler que cela n’est pas représentatif du jeu dans sa version finale.

Je vous laisse vous faire votre propre avis :