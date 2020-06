Nous avons enregistré hier soir le septième épisode de Noscope, notre émission mensuelle traitant de l’actualité du FPS. On espère avoir eu l’air plus enjoué que la dernière fois, vu que ça nous a valu des commentaires et des pouces négatifs qui nous ont brisé le cœur… Mais le message est passé : désormais, on s’inspirera des meilleurs !

Bref, au programme ce mois-ci, peu de news mais plusieurs tests, previews et dossiers :

News en vrac (04:35) : Planetside 3, Mick Gordon & id Software, DOOM Eternal, The Culling, Payday 3, Ready or Not, Rainbow Six: Siege, Unreal Engine 5, Titanfall, HL Alyx, System Shock 3, le remake fanmade de Fallout: New Vegas, Serious Sam 4, Insurgency SandStorm…

Dossiers, Tests et Previews :

[TEST] Deep Rock Galactic (01:01:53) : retrouvez l’article ici !

[DOSSIER/TEST] Dread X Collection (01:11:34) : retrouvez l’article ici !

[PREVIEW] NineToFive (01:19:27)

[DOSSIER] Les Rétro FPS de 2020 (01:30:50) : retrouvez l’article ici !

[TEST] Valorant (01:39:54)

Bonus : fêtons les 20 ans d’Arkane Studios (02:08:11)

Si vous n’étiez pas disponible hier soir, trop occupé à suivre le dernier drama Twitter concernant un influenceur quelconque, alors vous avez raté le direct sur Twitch de cette émission. Pas de soucis, sachez qu’on vous juge mais qu’on vous aime malgré tout : vous pouvez retrouver l’émission en VOD sur Youtube.

L’émission est aussi disponible en version podcast (sans le quizz final) sur Soundcloud :

Mais aussi sur Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic et Breaker.

En espérant que ça vous plaise, on se retrouve le mois prochain pour l’épisode 8 de NoScope !