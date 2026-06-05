Annonce d’un fast-FPS roguelite pour fin 2027 : Everything is Gun!

La semaine dernière, le studio bulgare Incineration Production a révélé un fast-FPS roguelite : Everything is Gun! À première vue, rien d’exceptionnel : la direction artistique est générique et les mécaniques sont bien connues. Mais leur vidéo de présentation a le bon goût de montrer du gameplay à la souris. Avec un peu de chance, le feeling sera correct.

Les développeurs ont tout de même quelques idées en réserve, notamment sur l’évolution des armes en cours de run. Ils indiquent qu’on n’augmentera pas simplement les dégâts de quelques pourcents, mais qu’on empilera plutôt les capacités de manière à combiner des effets spécifiques. D’autre part, une sorte de multijoueur asynchrone est également prévu, sous une forme intéressante : si vous terminez une run avec un build très efficace, celui-ci sera uploadé et une sorte de boss avec vos capacités s’immiscera dans la partie des autres. Une bonne idée sur le papier, mais pas sûr que ça marche en pratique. En revanche, il ne faudra pas être trop pressé pour tester tout ça, car le jeu n’est pas prévu avant le quatrième trimestre 2027.

En attendant d’en apprendre un peu plus, si Everything is Gun! vous intéresse, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.