En alpha fermée depuis l’été dernier, Among Trees est disponible depuis aujourd’hui en accès anticipé sur l’Epic Games Store pour seulement pour 12€. Rassurez-vous, une version Steam est prévue plus tard. Among Trees est un énième jeu de survie/craft en forêt qui se distingue pas une direction artistique assez particulière. Il n’est pas sans rappeler The Long Dark. Pour l’instant, le jeu ne semble offrir aucune histoire puisqu’il se présente lui-même comme un “petit jeu de survie dynamique de type sandbox qui se déroule dans un monde sauvage coloré et plein de vie“. Cueillette, pêche, chasse et jardinage. N’hésitez pas à partager des photos de votre potager. C’est “choupi” pour citer les Grands Journalistes.