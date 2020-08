Entre deux skins légendaires, les développeurs d’Hunt Showdown ajoutent parfois des trucs intéressants et réclamés par la communauté. Du 7 au 11 août, les mode spectateur est en test. Bref, vous allez pouvoir regarder les adversaires après votre mort (ou celle de votre équipe) au lieu de retourner au menu les larmes aux yeux. Après cette période d’essai, on ne devrait plus attendre trop longtemps pour le voir débarquer définitivement.