Arkane Studios, en collaboration avec Sony, viennent de publier une courte vidéo, visible ci-dessous, pour parler un petit peu plus de Deathloop. On n’apprend rien de nouveau mais ils promettent des nouvelles “très bientôt”. Ça fait surtout mal au cœur de voir le game director, Dinga Bakaba, mimer l’utilisation d’une manette en promettant une expérience incroyable pour les joueurs Playstation. Chez NoFrag, nous ne sommes pas dupes et sommes capables de repérer un appel à l’aide. Si vous avez des informations sur Dinga Bakaba, contactez immédiatement la rédaction.