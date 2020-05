Disintegration présente ses modes multijoueurs

V1 Interactive nous dévoile dans une nouvelle vidéo, les trois pauvres modes multijoueurs qui seront disponibles à la sortie de Disintegration : Zone Control, Collector et Retrieval. Ainsi, dans la première partie du trailer, on nous présente le premier mode de jeu, Zone Control, qui consiste simplement a capturer des points stratégiques et de les maintenir à la manière d’un Battlefield. Ensuite, vient s’ajouter le mode Collector, dont le but est de récupérer un maximum de points que vos ennemies lâchent à leurs morts. Et enfin, le mode Retrieval, qui est sans doute le plus original puisque les attaquants devront acheminer des noyaux d’énergies jusqu’à la base des défenseurs. D’ailleurs, ce dernier mode est le seul à proposer deux manches alternant les équipes. Pour rappel, Nofrag n’avait pas été convaincu par la bêta multijoueur et concluait sa preview par:

“En l’état, il est très difficile de trouver des qualités à Disintegration. La boucle de gameplay manque cruellement de richesse et de rejouabilité, la courbe de progression semble extrêmement faible voire totalement absente, et l’aspect tactique est aux abonnés absents.”

Espérons que l’équipe de V1 Interactive a eu le temps de corriger les différents problèmes de son titre malgré la faible marge de manœuvre entre la bêta et la sortie du jeu. Rappelons que vous pouvez déjà le précommander ici et qu’il sortira le 16 juin prochain pour la somme de 50 euros.