Sean Murray, le patron d’Hello Games à qui nous devons le cas d’école No Man’s Sky, s’est confié à nos confrères de Polygon hier. C’est ainsi que nous apprenons qu’une partie de l’équipe travaille déjà sur un nouveau projet comparable à l’envergure de No Man’s Sky. Peu de détails ont pour l’instant filtré, nous ne savons même pas s’il s’agira à nouveau d’un FPS ou non. Ce qui est a peu près sûr, et pour notre plus grand soulagement, c’est que ça ne devrait pas être une suite à No Man’s Sky. Sean Murray explique effectivement en préambule qu’Hello Games a au départ été fondé car il en avait marre de ne réaliser que des suites chez EA.

Dans tous les cas, Sean Murray ne semble pas regretter le chemin parcouru depuis l’annonce de No Man’s Sky, estimant qu’il n’aurait peut-être pas touché autant de gens sans tous ces déboires médiatiques. Attention Sean, pas sûr que les mensonges et rafistolages de dernières minutes fonctionnement une deuxième fois !