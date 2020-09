Comme prévu, Diabotical débute aujourd’hui son accès anticipé sur l’Epic Games Store. Ce qui est bien dommage, car on ne pourra pas connaître (et donc se moquer) du nombre de joueurs. Cela s’accompagne d’un trailer de lancement que vous pouvez découvrir ci-dessous. Le jeu est free-to-play mais un battle pass premium est disponible à l’achat pour ceux qui veulent customiser leur Pac-Man. Pour rappel, c’est un fast-fps très classique qui offre du duel en passant par des modes de jeu en équipe avec plus de 30 cartes. Vous pouvez découvrir les détails sur le site du jeu ou directement sur sa page EGS.