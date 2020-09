Behavior vient de dévoiler en vidéo le nouveau chapitre, Descend Beyond, de Dead by Daylight. Il apporte un nouveau tueur qui répond au petit nom de The Blight. Je vous épargne le lore ennuyeux sur le passif de ce mystérieux psychopathe pour me concentrer sur ses capacités. Son pouvoir principal, Blighted Corruption, lui permet de devenir très rapide pendant un court instant mais avec l’impossibilité d’attaquer. Néanmoins, si vous foncez contre un obstacle, vous n’aurez pas de cooldown ce qui permet d’enchaîner sur son attaque spéciale, Lethal Rush. C’est la même chose sauf que vous pouvez attaquer. L’intérêt est donc de réaliser le combo pour être efficace. Il s’accompagne de 3 nouvelles perks : Dragon’s Grip, Hex: Undying et Blood Favor que vous pouvez découvrir en vidéo ci-dessous. Enfin, cette mise à jour apporte aussi un nouveau survivant, Felix Richter. Ce nouveau DLC devrait être disponible ce mois-ci.