Après avoir récemment dévoilé Shadow Warrior 3, Flying Wild Hog a annoncé hier qu’un autre titre était en développement, lui aussi prévu pour 2021. C’est en effet par le biais d’un communiqué de presse de l’éditeur Jagex (RunScape) publié hier que nous apprenons la nouvelle. Peu de détails ont pour l’instant été révélé : réalisé sur l’Unreal Engine 4, il s’agira d’un action-RPG multijoueur situé dans un univers de science-fiction. Des phases d’alpha et de bêta sont d’ores et déjà prévues, tandis que le jeu est décrit comme un titre multi-format s’appuyant sur l’expertise de Jagex à développer des jeux en ligne. Il sortira d’ailleurs sur une plateforme propre à l’éditeur.

On ne sait pas grand chose d’autre pour le moment, on ne sait même pas s’il s’agit d’un FPS ou non. Davantage d’informations seront dévoilées dans les mois à venir.