En 2016, Campo Santo (maintenant chez Valve) annonçait un partenariat avec Good Universe pour l’adaptation de Firewatch sur grand écran. Mais suite au rachat de Good Universe par Lionsgate, le projet était tombé à l’eau. Selon The Hollywood Reporter, le film est maintenant produit par Snoot Entertainment qui sont à l’origine de Blindspotting et Little Monsters. Le film sera réalisé en étroite collaboration avec Sean Vanaman et Jake Rodkinand de Campo Santo.