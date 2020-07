Comme on s’y attendait, Devolver Digital a dévoilé la bande-annonce de Shadow Warrior 3. Même si elle ne contient aucune image de gameplay, elle donne un aperçu de ce que nous pouvons attendre du jeu. Des mouvements aériens améliorés, de la course sur les murs, un grappin, de la magie, une utilisation de l’environnement pour se débarrasser des ennemis et, bien sûr, un humour douteux. Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous :

Si l’on en croit les informations de la page Steam, il semblerait que ce nouveau volet des aventures de Lo Wang s’éloigne du côté multijoueur et looter/RPG-lite du précédent. De plus, si aucun prix n’a encore été annoncé, la date de sortie est fixée à un vague 2021. Rendez-vous le 11 juillet à 12h pour une présentation du gameplay lors du Devolver Direct.