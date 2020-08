Bethesda a annoncé que Deathloop, le prochain FPS d’Arkane Studios, est repoussé au deuxième trimestre 2021. Les raisons sont assez communes : les développeurs veulent s’assurer que le jeu soit à la hauteur de leurs ambitions et le télétravail rend la tâche plus complexe. Le communiqué se termine sur le teasing d’une annonce proche.

Rappelons que Deathloop placera le joueur dans la peau d’un assassin bloqué dans une boucle temporelle au sein d’une expérience PvEvP. En effet, un deuxième humain pourra incarner la rivale du protagoniste et lui mettre des bâtons dans les roues… Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus. Espérons donc en apprendre bientôt sur ce projet qui reste encore bien mystérieux.