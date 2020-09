L’éditeur Focus Home Interactive (Insurgency: Sandstorm, Call of Cthulhu) a dévoilé dans un communiqué son nouveau partenariat avec le studio Flying Wild Hog (Hard Reset, Shadow Warrior 1 & 2) sur un projet inédit encore tenu secret. Le PDG de Flying Wild Hog indique que “les amateurs de jeux d’action originaux peuvent s’attendre à une belle surprise” tandis que le COO de Focus précise “nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec cette équipe de professionnels, qui sont passés maîtres dans l’art de créer des jeux spectaculaires et pleins d’action”. Gageons, au vu du pédigré du studio et de ces déclarations, qu’il s’agira d’un FPS violent et immoral. Tant mieux !

Rappelons que Flying Wild Hog travaille actuellement sur Shadow Warrior 3, dont vous pouvez voir 17 minutes de gameplay ici.