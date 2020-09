VALHALL, le jeu inspiré du monde Viking, débarque le 22 octobre en accès anticipé sur Steam

On l’avait totalement oublié, mais VALHALL se rappelle aujourd’hui à nous avec une nouvelle vidéo annonçant la sortie du jeu en accès anticipé le 22 octobre prochain. Ne vous fatiguez pas à regarder le trailer, à cause d’un FOV réduit et d’un head bobbing beaucoup trop prononcé on ne comprend absolument rien ! Mais j’ai l’impression que c’est le bordel chez les développeurs aussi qui déclarent sur Steam :

VALHALL est un univers Viking. Il comportera différentes parties présentées sous différents jeux, chacun étant consacré à sa propre histoire adaptée à la trame globale de l’univers, et des modes de jeu correspondants qui diffèrent selon le genre.

J’ai essayé de décrypter les intentions du studio et il semblerait que les développeurs envisagent de proposer du solo, des arènes multi-joueurs, mais également du Battle Royale.

On ne comprends donc pas encore très bien en quoi consistera VALHALL, si ce n’est qu’il offrira des combats au corps à corps avec toute sorte d’armes blanches et de la mythologie Viking. Les backers ayant participé au Indiegogo recevront bientôt leurs clefs tandis que les autres joueurs curieux devront patienter jusqu’au 22 octobre.