Aquanox Deep Descent, développé par Digital Arrow, continue de se dévoiler en vue de sa sortie le 16 octobre. Cette fois-ci, on y découvre le mode Co-op à 4 joueurs via une courte vidéo d’annonce. Il sera donc possible de rejoindre la partie d’un ami en cours de route durant sa campagne solo.

Rappelons qu’Aquanox vous permet d’explorer les fonds marins à l’aide de sous-marins armés et propose également d’affronter d’autres joueurs dans un mode PvP. Aquanox Deep Descent sortira sur Steam au prix de 30€.