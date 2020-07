Les développeurs de Shadow Warrior 3 ont publié une vidéo contenant 17 minutes de gameplay :

Évidemment, c’est joué à la manette et probablement en facile pour ne pas faire peur aux grands journalistes. Quoi qu’il en soit, on peut y découvrir un jeu superbe ayant l’air assez dynamique. Il semble proposer des affrontements avec des ennemis nombreux et originaux ainsi que des phases de plateformes. Et oui, vous n’y couperez pas. Espérons toutefois qu’il n’y ait pas autant de cutscenes hachant le gameplay durant la totalité de l’aventure.

Pour résumer ce que l’on sait déjà à propos de Shadow Warrior 3 : celui-ci s’éloigne de l’aspect Looter/Shooter en coopération initié par le précédent volet des aventures de Lo Wang. À la place, il se concentre sur une aventure solo au gameplay clairement inspiré par celui de DOOM Eternal. Nouvelles mécaniques de déplacements aériens, démembrement et glory kills seront de la partie. Bien sûr, on y retrouvera les blagues de zizis et les lapins trop mignons propres à la saga. Shadow Warrior 3 sortira en 2021 sur Steam à un prix encore non-communiqué.