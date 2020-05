Pouet pouet ! Bethesda a dévoilé la roadmap 2020 pour son meilleur sketch, Fallout 76. Le célèbre développeur facétieux a plus d’une corde à son arc. Ainsi, FO76 se verra dès cet été affublé d’un système de saisons apportant son lot de défis et de récompenses disponibles pour une durée limitée. Il y aura une centaine de rangs à débloquer en accomplissant certaines tâches et en gagnant des unités du nouveau type de monnaie : le S.C.O.R.E. D’après les développeurs, il faudra entre 150 et 200 heures de jeu pour atteindre le dernier rang.

Mais attendez la chute de la blague ! Il sera bien sûr possible d’acheter des rangs saisonniers avec de l’argent bien réel une fois les deux premières semaines de la saison passées. Et oui, on ne se refait pas.

Pour résumer : Fallout 76 est un jeu médiocre payant plein pot (40€ en temps normal sur Steam, actuellement en promo à 30€) et proposant de nombreuses micro-transactions pouvant impacter le gameplay. Il dispose d’un abonnement premium à 15€/mois offrant l’accès à des services basiques et contiendra bientôt un système de défis saisonniers que l’on pourra avancer en dépensant du vrai argent. On pourrait presque croire que le clown Bethesda essaye de vous faire les poches pendant que vous riez de ses pitreries !

Bref, les saisons arriveront cet été au même moment que le patch 20 et dureront chacune 10 semaines. Les joueurs de Fallout 76 auront donc largement le temps de dépenser leur argent acquis à la sueur de leurs fronts pour éviter de grinder des défis pourris.

La roadmap 2020 annonce également l’arrivée cet automne et cet hiver de nouvelles quêtes mettant en scène la Confrérie de l’Acier, ainsi que de nouveaux PNJ et des expéditions inédites.