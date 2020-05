Si le confinement était l’occasion pour les nantis d’enchaîner les barbecue dans leurs jardins ou sur leurs terrasses, d’autres n’ont pas eu cette chance et ont vite tourné en rond. C’est le cas des développeurs de Call of Corona: Micro Warfare qui ont profité de leur isolement social pour créer un FPS dans lequel le joueur incarne un micro-soldat. Inséré dans l’organisme d’un acteur célèbre atteint de la Covid-19, il devra affronter le virus et de terribles vidéos en prises de vues réelles. Je vous laisse découvrir le trailer ci-dessous :

Cette courte parodie, qui aurait peut-être sa place dans une chronique, offre 30 minutes de gameplay et est disponible sur Steam pour 3,29€. Tous les bénéfices seront reversés à l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce dernier point semble d’ailleurs défriser les poils de nez de certains américains à coupe mulet qui auraient déclarés : “Gneuh gneuh fuck China gneuh gneuh”. Comprenne qui pourra.